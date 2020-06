Adviescollege komt met forse kritiek op stikstofplan Schouten

De nieuwe aanpak van het stikstofprobleem in Nederland is onzeker en juridisch wankel. Die forse kritiek zal het Adviescollege Stikstofproblematiek naar verwachting maandagmiddag uitspreken in zijn eindrapport, schrijft Trouw.

Het adviescollege onder leiding van oud-minister Johan Remkes is vorig jaar ingesteld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Schouten heeft niet willen wachten op de bevindingen van Remkes. Zij heeft inmiddels een wetsvoorstel gepresenteerd voor een nieuwe stikstofaanpak.

Maandag presenteert de commissie een alomvattend eindrapport, met adviezen voor een nieuwe algehele aanpak van stikstof. Zo’n nieuwe aanpak is nodig omdat de Raad van State vorig jaar oordeelde dat het ‘Programma Aanpak Stikstof’ dat Nederland sinds 2015 hanteerde niet voldeed aan de Europese regels.