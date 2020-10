Adviesbureau wil kennis over familiebedrijven vooral delen

Nederland telt zo’n 280.000 familiebedrijven. Desondanks is er nog weinig kennis over de rol van familiebanden in dit soort ondernemingen. ProMissie wil dat veranderen. „Wij vinden het belangrijk dat veel mensen van onze expertise profiteren.”

Sinds 2010 heeft adviesbureau ProMissie zich gespecialiseerd in de zogeheten familiebedrijfskunde. Adriaan Westerveld (53), een van de drie eigenaren van het bedrijf, constateert dat het begeleiden en adviseren van familiebedrijven een speciale aanpak nodig heeft. Dat komt doordat bij deze ondernemingen de familiedynamiek een grote rol speelt, vertelt Westerveld. „Bij een normaal bedrijf heb je in feite alleen te maken met eigenaren en werknemers. Bij familiebedrijven zijn de verhoudingen binnen de organisatie vanwege de familiaire banden ingewikkelder. Wat er in de familie fout gaat, echoot door in het bedrijf en andersom.”

Westerveld ziet echter dat er op het gebied van familiebedrijfskunde nog weinig kennis is. Daarom benaderen veel adviesbureaus familieondernemingen alleen op bedrijfskundig niveau. Ze kijken dus vooral naar de financiële en juridische kant en de zakelijke werkverhoudingen. Het familieaspect blijft vrijwel geheel achterwege, stelt Westerveld vast.

Maar volgens hem wordt daarmee geen recht gedaan aan de invloed van familieverhoudingen binnen een bedrijf. Daarom adviseert ProMissie bedrijven niet alleen op bedrijfskundig gebied, maar ook op het relationele vlak binnen de familie. „We kijken dus ook naar wat er zich achter de voordeur afspeelt”, vertelt Westerveld. „Dat betekent dat we met alle betrokken familieleden persoonlijk in gesprek gaan.”

Overtuiging

Momenteel begeleidt ProMissie in totaal 125 familiebedrijven met deze werkwijze. Dat doen Westerveld en zijn collega’s vanuit een christelijke overtuiging. „Christelijke bedrijven bestaan niet, wel bedrijven waarin christenen werken die zich laten leiden door wat de Bijbel zegt. Wij willen zo’n bedrijf zijn. Daarom vragen wij aan al onze medewerkers of ze praktiserend christen zijn. We willen onze talenten inzetten op de plaats waar we gesteld zijn”, aldus Westerveld.

Dat de combinatie van familie en bedrijf soms behoorlijk lastig kan zijn, blijkt uit de vele opvolgingsvraagstukken die Westerveld voorgelegd krijgt. Vaak liggen generatieverschillen hieraan ten grondslag, weet hij te vertellen. „Vaders kijken doorgaans anders tegen het bedrijf aan dan hun kinderen. Een duurzame bedrijfsoverdracht duurt doorgaans zo’n drie tot zeven jaar.”

Om het opvolgingsproces optimaal te laten verlopen, begeleidt ProMissie niet alleen zowel de overdrager als de opvolger, maar ook het hele management. Volgens Westerveld moet immers het hele bedrijf worden voorbereid op de overdracht. „We vinden het belangrijk om alle betrokkenen hierbij ook daadwerkelijk te betrekken.”

Zelfs de vrouw van zowel de overdrager als van de opvolger wordt in dit proces betrokken. Omdat het bedrijf vaak alle aandacht opeist, krijgt de thuisblijvende partner lang niet altijd de aandacht die haar toekomt. Westerveld: „Vrouwen zijn de verbinders van het gezin, maar zijn vaak onzichtbaar. Wij brengen de vrouwen van de overdrager en de opvolger bij elkaar, zodat ze ervaringen kunnen delen. Zo vergroten we hun zichtbaarheid en hun rol.”

Groeien

In een wereld die almaar complexer en onzekerder wordt, neemt de vraag naar deskundig advies steeds meer toe, merkt Westerveld. De omzet van het bedrijf steeg vanaf 2012 met gemiddeld 10 procent per jaar. Om nog verder te kunnen groeien, zoekt hij momenteel hard naar nieuwe mensen. Westerveld: „We zijn nu met twaalf adviseurs, maar we hebben er zeker wel twintig nodig om onze dienstverlening breed toegankelijk te houden.”

Maar als andere adviesbureaus met ProMissie willen samenwerken, is hij ook blij. „Het is een Bijbelse opdracht om kennis niet voor jezelf te houden. Daarom willen we onze expertise delen zodat we samen zoveel mogelijk ondernemende families kunnen helpen. Dat blijft ons doel.”

>>rd.nl/dezaak

Bedrijfsgegevens

Naam: ProMissie

Waar: Bunschoten (hoofdlocatie)

Sinds: 2010

Product: advies en begeleiding

Personeel: 13 medewerkers