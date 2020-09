Advies verkenner Joustra: Visserij moet met één stem spreken

Als de visserij niet wil dat er zonder haar inbreng over haar toekomst wordt beslist, moet ze alsnog aanhaken bij het Noordzeeoverleg én met één stem spreken.

Dat stelt verkenner Tjibbe Joustra in zijn advies aan visserijminister Carola Schouten. Joustra deed deze zomer een poging de visserij alsnog binnenboord te halen bij de uitwerking van het Noordzeeakkoord over het gebruik van de Noordzee tot 2030. De belangenorganisaties van vissers waren echter verdeeld en tekenden het akkoord uiteindelijk niet.

De koepel van kottervissers VisNed liet vrijdag weten voor één landelijke visserijorganisatie te zijn. De Nederlandse Vissersbond wil eerst de reactie van het kabinet afwachten.

Een heet hangijzer is de sluiting van nieuwe natuur op zee voor de visserij. Joustra wil dat onderzocht wordt of „bepaalde visserijactiviteiten” daar in de toekomst toch mogelijk zijn. Ook pleit hij voor een taskforce die een „emissiearme kotter” moet ontwikkelen om vissers op platvis een „concreet toekomstperspectief” te geven.