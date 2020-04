Advies: Minimum winstbelasting voor multinationals in Nederland

Er moet een ondergrens komen voor de belasting die grote internationale bedrijven betalen over hun winst in Nederland. Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen van een adviescommissie aan het kabinet. Bedrijven zouden bijvoorbeeld nog maar de helft van de belastbare winst mogen afstrepen wegens verliezen uit vorige jaren.

De commissie, onder leiding van topambtenaar Bernard ter Haar, zocht in opdracht van de Tweede Kamer uit hoe de winstbelasting voor grote internationale bedrijven het eerlijkst kan worden geregeld als er toch rekening wordt gehouden met het Nederlandse vestigingsklimaat. Dat geeft aan hoe aantrekkelijk Nederland is als vestigingsland voor bedrijven, in dit geval specifiek multinationals.

Ter Haar pleit ook voor internationale afspraken over de winstbelasting, ook wel vennootschapsbelasting, voor multinationals. Nu kunnen bedrijven de verschillen tussen belastingregels van landen uitbuiten, waardoor ze in sommige gevallen nauwelijks winstbelasting betalen. Deze ‘mismatches’ moeten zoveel mogelijk verdwijnen, zegt Ter Haar. „Als je multinationals netjes in een fiscaal systeem wil zetten, moet je dat met zijn allen doen.”

Dat is lastig. Internationale afspraken over belastingen zijn vaak gevoelig. Veel landen willen zelf over hun regels gaan. „In Europa kan je misschien iets makkelijker zakendoen dan wereldwijd”, zegt Ter Haar. Hij denkt dat er bijvoorbeeld over de aftrekposten of zelfs een minimumtarief afspraken te maken zijn in Europa. „Wij adviseren als commissie dus nadrukkelijk om daar maximaal aan bij te dragen als Nederland”, aldus de topambtenaar.

Het Nederlandse vestigingsklimaat is overigens goed: onze economie is de meest concurrerende van Europa. Maar daarbij spelen niet alleen belastingzaken een rol, maar ook maatschappelijke stabiliteit, infrastructuur en andere voorzieningen.

De vennootschapsbelasting is een politiek gevoelige taks. Premier Mark Rutte dreigde vorig jaar de belasting toch niet te verlagen, zoals eerst toegezegd, als de cao-lonen niet behoorlijk zouden stijgen. Sommige politici willen de vennootschapsbelasting als politiek dreigmiddel blijven gebruiken.

Het onderzoek van Ter Haar houdt rekening met de economie voor de coronacrisis. De situatie door de pandemie maakt de analyse van de commissie volgens de topambtenaar extra relevant: „In economisch zware tijden is het juist belangrijk dat er niet een bepaalde groep bedrijven méér mogelijkheden heeft om hun belastingdruk te verlagen dan anderen.”