Advies: Alle nertsen wellicht ruimen

Als er na half augustus nieuwe coronabesmettingen op nertsenhouderijen worden gemeld, moet het kabinet overgaan tot het preventief ruimen van alle bedrijven in de sector.

Dat adviseren de experts van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z). Als de situatie wat betreft het virus onder mensen half augustus ten opzichte van half juli significant is verslechterd, moet het advies opnieuw worden gewogen. Dan kan het toenemend aantal besmettingen een reden zijn om hoe dan ook de nertsen preventief te ruimen.

De ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) hebben dit maandag gemeld aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat mee in het advies, laten de ministers weten. Tot nu toe zijn er 25 nertsenfokkerijen bekend met een besmetting. Hiervan zitten de meeste (21) in Brabant en vier in Limburg. De verwachting is dat in de komende drie tot vier weken op zo’n twaalf tot zes extra bedrijven het coronavirus wordt geconstateerd. Als er daarna besmettingen blijven komen, moet preventief worden geruimd.

De besmettingen kunnen vrijwel alleen een gevaar vormen voor werknemers die fysiek op de stallen aanwezig zijn. Buiten de omliggende omgeving vormen de dieren die besmet zijn geen gevaar voor de volksgezondheid.

Minister Schouten werkt aan een regeling voor houders die op zeer korte termijn willen stoppen. Vanaf 2024 is het fokken van nertsen sowieso verboden. Met ondernemers die toch door willen gaan tot die tijd, moeten „strikte afspraken gemaakt worden over de voorwaarden waaronder dit kan, zoals het naleven van strenge hygiënemaatregelen”.

In Nederland zijn volgens cijfers van het CBS over 2019 ongeveer 130 nertsenhouderijen. Begin juni ruimde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo’n 570.000 nertsen in Noord-Brabant en Noord-Limburg.