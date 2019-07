Advertenties leveren meer op voor Facebook

Facebook heeft afgelopen kwartaal flink meer verdiend aan advertenties. Ook maakten meer mensen gebruik van Facebook, Instagram en WhatsApp, de platforms van het socialemediabedrijf. Onder meer doordat Facebook enkele miljarden apart zette in verband met een schikking met de Amerikaanse marktwaakhond FTC, viel de winst wel de helft lager uit dan een jaar eerder.

De omzet van Facebook groeide met ruim een kwart tot 16,9 miljard dollar. De kosten stegen echter ook aanzienlijk, onder meer doordat het bedrijf 2 miljard dollar opzijlegde voor de schikking. Ook leidde een uitspraak van een rechter in een zaak over vergoedingen voor personeel in aandelen ertoe dat Facebook 1,1 miljard euro apart moest zetten voor belastingen.

De winst daalde daardoor met 49 procent, maar bedroeg nog altijd 2,6 miljard dollar. Volgens Facebook was de operationele winstmarge zonder die extra uitgaven geen 27 procent, maar 39 procent geweest.

De schikking met de FTC werd eerder woensdag officieel bekend. Het bedrijf betaalt een boete van 5 miljard dollar vanwege verschillende privacyschandalen. Ook moet Facebook een onafhankelijke commissie voor privacyzaken instellen die ieder kwartaal aan de FTC rapporteert. Een onderzoek van beurswaakhond SEC voor het te laat inlichten van beleggers over problemen met de privacy op zijn platformen, schikte Facebook voor 100 miljoen dollar.

De FTC is in juni een onderzoek begonnen naar Facebook vanwege misbruik van zijn dominante marktpositie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie opende deze maand een onderzoek naar verschillende grote techbedrijven vanwege vergelijkbare praktijken. Ook daar kijkt men naar Facebook.

De schandalen schrikken gebruikers van de platformen van Facebook evenwel niet af. Dagelijks maken zo’n 1,6 miljard mensen gebruik van Facebook, Instagram of WhatsApp, een stijging van 8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018. Op maandbasis hebben de Facebook-platformen ruim 2,4 miljard actieve gebruikers. Ook dat is een stijging van 8 procent.