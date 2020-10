Adverteerders weten Twitter goed te vinden, gebruikers niet

Socialmediabedrijf Twitter weet weer meer adverteerders aan zich te binden. Na een forse daling van de reclame-inkomsten in het voorjaar, hebben bedrijven hun investeringen in advertenties op het berichtenplatform in het derde kwartaal weer opgevoerd. De aanwas van nieuwe gebruikers stelde daarentegen teleur.

De omzet van Twitter, dat het qua inkomsten vooral van advertenties moet hebben, steeg ten opzichte van een jaar eerder met 14 procent tot 936 miljoen dollar. De kosten namen ook hard toe, onder andere wegens het aantrekken van nieuw personeel en hogere uitgaven om bezoekers van andere sites naar Twitter te lokken. De operationele winst steeg daardoor slechts met 6 procent tot 56 miljoen dollar.

Ten opzichte van de voorgaande drie maanden kreeg Twitter er slechts 1 miljoen gebruikers bij die dagelijks actief zijn op het berichtenplatform. Die toename is een fikse tegenvaller, waardoor het aandeel Twitter in de zogeheten nabeurshandel kelderde. Zo kreeg het platform er in het tweede kwartaal nog 20 miljoen gebruikers bij. In totaal zijn nu 187 miljoen mensen iedere dag in de weer met Twitter.

Vooruitblikkend verwacht Twitter munt te kunnen slaan uit de extra stevige groei van online winkelen door corona. Tegelijkertijd kunnen adverteerders in het vierde kwartaal onverwachts reageren op eventuele onrust rond de Amerikaanse verkiezingen, waarschuwt het bedrijf. Daarbij houdt Twitter de antiracismeprotesten en rellen in de Verenigde Staten van eerder dit jaar in het achterhoofd. Die zorgden in het tweede kwartaal, samen met de coronacrisis, voor een daling van de reclame-inkomsten met een kwart.