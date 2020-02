‘Adidas voert ranglijst duurzaam katoen aan’

Bedrijven maken meer gebruik van katoen dat is geproduceerd onder omstandigheden die goed zijn voor boeren, werknemers en het milieu. Sportmerk Adidas gaat daarbij voorop. Dat meldt het Wereldnatuurfonds (WNF) samen met de maatschappelijke organisaties Solidaridad en Pesticide Action Network. Zij hebben bedrijven op een ranglijst gezet op basis van hoe duurzaam het katoen is dat ze gebruiken.

Het sportkledingmerk dankt de hoogste notering aan het feit dat Adidas uitsluitend duurzaam katoen inkoopt. Woonwinkel IKEA en kledingzaak H&M staan op de tweede en derde plaats. De onderzoekers zijn optimistisch over de vooruitgang die ze zien bij grote merken. Decathlon en het bedrijf achter Jack&Jones, Vero Moda en ONLY hebben de grootste stappen vooruit gezet.

Wel zien de goededoelenorganisaties dat de kloof groeit met de bedrijven die nog weinig tot niets doen als het op het gebruik van duurzaam katoen aankomt. Een derde van de onderzochte bedrijven scoort nog geen enkel punt op de ranglijst. Dat is vergelijkbaar met het vorige onderzoek in 2017. „Zij tonen geen veranderingsbereidheid, ondanks de wereldwijd groeiende zorg over toenemende waterschaarste, vervuiling, bodemaantasting en verlies van biodiversiteit”, aldus de onderzoekers. Zo zijn ze niet te spreken over internetgigant Amazon, schoenenmerk Footlocker en modehuis Giorgio Armani.

De ranglijst is samengesteld door het onderzoeksbureau Aidenvironment. Dat heeft 77 bedrijven onderzocht die per jaar meer dan 10.000 ton katoen gebruiken voor hun producten.