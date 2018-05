Adidas staat nog achter Kanye West

Adidas neemt vooralsnog geen afstand van de omstreden opmerkingen die Kanye West heeft gemaakt over slavernij. De Duitse fabrikant van sportkleding is verantwoordelijk voor het schoenenmerk Yeezy van de rapper.

Kanye West kreeg deze week veel kritiek voor zijn uitlatingen in een interview. Ook kwam er een petitie op gang waarin Adidas werd gevraagd hem aan de dijk te zetten. „Als je hoort dat de slavernij 400 jaar duurde, dan klinkt dat als een keuze”, zei Kanye West.

Topman Kasper Rørsted van Adidas wilde inhoudelijk niet reageren op het interview. De Deen wilde wel kwijt dat hij niet met de rapper heeft gesproken over het onderwerp en dat er ook nog niet intern is gesproken over het verbreken van zijn contract. Hij benadrukte wel dat Kanye West erg belangrijk is voor de strategie van Adidas.

De exclusieve sportschoenen van Yeezy moeten Adidas als geheel meer cachet geven. De verkopen zelf zijn niet substantieel, omdat ze slechts in beperkte aantallen in de winkels liggen.

In bredere zin keek Adidas terug op een goed eerste kwartaal. De verkopen trokken met 1,9 procent aan. Als de invloed van de goedkope dollar in die periode niet mee wordt geteld was echter sprake van een omzetstijging met 10 procent, precies het percentage dat Adidas voor dit jaar in het hoofd heeft. De winst steeg met bijna een vijfde tot 540 miljoen euro.