Adidas rekent op verlies in tweede kwartaal

Sportmerk Adidas verwacht in het tweede kwartaal een verlies in de boeken te zetten. De verkopen van het Duitse bedrijf zijn als gevolg van de coronacrisis ingezakt nu ruim twee derde van de winkels van Adidas dicht blijven. De onderneming rekent dan ook op een omzetdaling van 40 procent.

In het eerste kwartaal was er ook een omzetdaling, en wel met 19 procent op jaarbasis. Adidas verkocht voor een kleine 4,8 miljard euro aan sportartikelen. In de regio ‘Groot China’ werd 800 miljoen euro minder omgezet dan normaal, onder meer omdat Adidas meer goederen terugnam van winkels om zo de voorraden beperkt te houden.

De winst daalde in het eerste kwartaal met liefst 97 procent. Die bedroeg 20 miljoen euro, waarmee nog net zwarte cijfers werden geschreven. Vorig jaar boekte Adidas in de eerste drie maanden van het jaar nog een winst van 631 miljoen euro.

Een verwachting voor het hele jaar kan Adidas niet geven. Daarvoor zijn de ontwikkelingen rond het coronavirus nog te onzeker.