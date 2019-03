Adidas profiteert van China en VS

De Duitse producent van sportartikelen Adidas heeft in 2018 goede zaken gedaan in China en Noord-Amerika, net als met zijn online verkoop. Daardoor kon Adidas een recordomzet van bijna 22 miljard euro in de boeken zetten.

Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. Als wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten, dan was sprake van een omzetgroei met 8 procent. Volgens Adidas waren omzetstijgingen in China en Noord-Amerika met dubbele cijfers te zien. In Europa bleven de verkopen vrijwel onveranderd. De online verkoop sprong met 36 procent omhoog tot meer dan 2 miljard euro.

De nettowinst uit voortgezette activiteiten nam met 26 procent toe tot 1,7 miljard euro. Volgens het bedrijf uit Herzogenaurach klom de winstmarge naar het hoogste niveau ooit. Topman Kasper Rørsted spreekt dan ook van een succesvol jaar voor Adidas. Voor dit jaar gaf de onderneming aan op een verdere verbetering van de resultaten te rekenen. De omzetgroei kan daarbij wat minder hoog uitvallen, aldus het bedrijf.