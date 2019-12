Adempauze op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten de handel uitgegaan. Beleggers leken een adempauze in te lassen na de rally van de afgelopen dagen. Die kwam op stoom door de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China en de afgenomen onzekerheid over de brexit.

Beter dan verwachte cijfers over de industrie en de huizenmarkt stuwden het sentiment. De opleving in de Amerikaanse industrie kwam mede door het einde van de staking bij automaker General Motors.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,1 procent hoger op 28.267,16 punten. De bredere S&P 500-index won een fractie tot 3192,52 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 8823,36 punten.

Boeing eindigde nagenoeg vlak. De vliegtuigbouwer bevestigde in januari de bouw van zijn toestel 737 MAX te staken nu nog altijd onduidelijk is hoe lang het duurt voordat die vliegtuigen weer de lucht in mogen. Toeleveranciers van Boeing zoals Spirit AeroSystems (min 2,9 procent) stonden onder druk.

Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines verwacht inmiddels al tot april niet over de 737 MAX te kunnen beschikken. Het bedrijf sloot vorige week al een akkoord met Boeing over een gedeeltelijke compensatie. Het aandeel verloor 0,3 procent.

Ook was er aandacht voor de farmaciesector. Pfizer (min 0,6 procent) kreeg van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA groen licht om een behandeling voor prostaatkanker op de markt te brengen. Eli Lilly (plus 2 procent) kwam een positieve prognose voor volgend jaar.

Winkelketen Bed Bath & Beyond won dik 11 procent aan beurswaarde. Het bedrijf gaf te kennen dat zes hoge managers opstappen in de aanloop naar een nieuw strategisch plan. Dat wordt begin volgend jaar naar buiten gebracht. Streamingdienst Netflix won 3,7 procent. Het bedrijf zei dat het in buitenlandse markten een groeiversnelling doormaakt.

Verder was er in New York aandacht voor Fiat Chrylser dat 1,5 procent won. Een fusie met Peugeot-moeder PSA lijkt een stap dichterbij nu volgens bronnen besturen van de automakers lijken in te stemmen met de deal.

De euro was 1,1146 dollar waard tegen 1,1152 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 60,89 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 66,14 dollar per vat.