Adempauze op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag kleine winsten zien. Beleggers namen wat gas terug na de sterke opmars in de afgelopen twee handelsdagen. De aandacht bleef verder uitgaan naar de impasse rond de brexit en de Amerikaans-Chinese handelsonderhandelingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 555,65 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 778,22 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs klommen 0,1 procent.

Londen won 0,4 procent. In het Verenigd Koninkrijk is er nog altijd geen doorbraak in de impasse rond het vertrek van het land uit de EU. Geen van de vier opties waarover de leden van het Lagerhuis maandagavond hun mening mochten geven, kreeg een meerderheid.

De hoofdfondsen werden aangevoerd door betaalbedrijf Adyen met een winst van 1,3 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips stond onderaan met een verlies van 2,5 procent. Navigatiebedrijf TomTom (plus 2,7 procent) was koploper in de MidKap na een contract in India. Bodemonderzoeker Fugro kampte met een adviesverlaging door NIBC en sloot de rij met een min van 2,5 procent.

PostNL zakte 1,1 procent. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft nog geen toestemming aan het postbedrijf voor de overname van branchegenoot Sandd. De toezichthouder vreest hogere prijzen door de samensmelting en wil nader onderzoek doen. GrandVision won 1,3 procent. Financieel topman Paulo de Castro stapt per 15 mei op bij de optiekketen. Het bedrijf heeft Willem Eelman voorgedragen als zijn opvolger.

Rolls-Royce verloor 1,9 procent in Londen. Singapore Airlines heeft twee toestellen aan de grond gehouden vanwege problemen met de motoren van het Britse concern. In Frankfurt zakte ThyssenKrupp 0,5 procent. Het Duitse concern en Tata Steel hebben concessies aangeboden aan Brussel voor goedkeuring van de voorgenomen fusie van hun Europese staalactiviteiten. IT-dienstverlener Atos daalde 2,2 procent in Parijs na een verkoopadvies door Berenberg.

De euro was 1,1200 dollar waard, tegen 1,1216 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 62,01 dollar. Brent steeg 0,6 procent in prijs tot 69,41 dollar per vat.