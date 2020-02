Adecco voelt zwakte in Duitse auto-industrie

Uitzendreus Adecco heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een lagere omzet geboekt. Daarbij voelde het Zwitserse concern de gevolgen van economische onzekerheid. Die werd onder meer ingegeven door handelsspanningen en technologische verschuivingen in de omvangrijke Duitse auto-industrie.

De totale opbrengsten in de laatste drie maanden van 2019 bedroegen net geen 6 miljard euro. Gecorrigeerd voor een verschil in werkdagen is dat een daling van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Naast zwakte op de Duitse markt wees topman Alain Dehaze ook op problemen in Frankrijk. In dat land zorgden stakingen in het najaar van 2019 voor mindere groei in de industrie.

De branchegenoot van Randstad slaagde er wel in de winstgevendheid op te voeren dankzij aanpassingen aan de gevraagde prijzen en digitalisering. De aangepaste brutowinstmarge (ebita-marge) steeg en de uitzender boekte in het slotkwartaal een nettowinst van 256 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder leed het bedrijf nog een verlies van 112 miljoen euro.