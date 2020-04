Activisten willen dat Ahold breekt met voedingsreus Cargill

Milieuactivisten roepen woensdag tijdens de aandeelhoudersvergadering supermarktconcern Ahold Delhaize op de banden met samenwerkingspartner Cargill te verbreken. Volgens milieugroepen Animal Rebellion, Extinction Rebellion en Climate Save Movement is het Amerikaanse Cargill het meeste destructieve agro-industriële bedrijf ter wereld.

Ahold Delhaize moet zijn samenwerking met Cargill staken tot dat concern stopt met het ontbossen van de Amazone voor de veehouderij, stellen de activisten. Zij benadrukken dat het behoud van het regenwoud van groot belang is voor het klimaat. Daarnaast draagt ontbossing in belangrijke mate bij aan de uitbraak van infectieziektes, zeggen de milieugroepen. Verder zouden aan de cacao-productie van Cargill nog steeds kindslaven te pas komen.

„Ahold Delhaize heeft de macht om Cargill te stoppen. De voortdurende inactiviteit maakt Ahold medeplichtig aan de misdrijven van Cargill”, betogen de activisten. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn heeft in 2010 een akkoord getekend om ontbossing tegen te gaan, aldus de milieu-organisaties.

De milieugroepen zullen in beperkte aantallen op woensdagmiddag aanwezig zijn naast het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, waar honderd Ahold Delhaize-aandeelhouders bij elkaar zullen komen. De rest van de actie verloopt vanwege het coronavirus via Facebook en Twitter.