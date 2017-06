Activist wil maker Uggs in de verkoop

Het moederbedrijf van het bekende schoenenmerk Uggs wordt onder druk gezet door een activistische aandeelhouder om zichzelf tegen een aantrekkelijke prijs in de verkoop te doen. Anders wordt het vertrek van het bestuur van Deckers Outdoor, de maker van de met schapenvacht gevoerde laarzen, geëist.

Het ultimatum komt van Marcato Capital Management dat circa 6 procent van de aandelen bezit. Ook andere aandeelhouders zouden zich aansluiten bij de eis van Marcato. Er is onder meer kritiek over het gebrek aan winstgroei en waardecreatie voor aandeelhouders van Deckers Outdoor. De populariteit van Uggs lijkt daarnaast minder te worden.

De laatste tijd steken steeds vaker activistische aandeelhouders de kop op. Zo zou bij Philips het activistische Third Point een campagne aan het voorbereiden zijn. Ook warenhuisketen Hudson’s Bay heeft te maken met een aandeelhouder die zich actief met het beleid bemoeit. In de strijd tussen AkzoNobel en PPG Industries was er ook een grote rol weggelegd voor de activistische aandeelhouder Elliott Advisors.