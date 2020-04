Action gaat leveranciers weer sneller betalen

Winkelketen Action gaat zijn leveranciers na Pasen weer gewoon binnen zestig dagen betalen. Dat was altijd al de bedoeling, zegt topman Sander van der Laan tegen het ANP. Action staat er volgens hem goed genoeg voor om dat te doen, nu niet alle winkels van de keten hoeven te sluiten vanwege het coronavirus.

Vorige maand kreeg de koopjesketen een storm van kritiek over zich heen toen het de rekening voor de coronacrisis deels doorschoof naar zijn leveranciers. Van der Laan vindt dat niet terecht. „Het was een tijdelijke maatregel en we hebben onze kleinere leveranciers gewoon op tijd betaald. Alleen met grote partijen hebben we afspraken gemaakt over later betalen.”

Winkels van Action In België, Frankrijk, Polen, Oostenrijk en een deel van Duitsland zijn dicht. In totaal gaat het om ongeveer 900 winkels van de circa 1600. Ruim 20.000 medewerkers zitten daardoor thuis. De Duitse winkels mogen daarnaast maar een deel van het assortiment verkopen. In Nederland zijn de Action-filialen wel gewoon open en daar is de omzet goed.

Van der Laan benadrukt dat Action er goed voor staat en de huidige situatie nog wel een tijd vol kan houden. Daarvoor hoefde het bedrijf nog niet aan te kloppen bij de grootaandeelhouder, de Britse durfinvesteerder 3i. Als dat wel nodig blijkt, heeft hij geen twijfel dat de Britten, die de afgelopen jaren flink wat geld verdienden in de vorm van dividend, er zullen zijn voor Action. „We steunen elkaar door dik en dun.”