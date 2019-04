Acties Pernis en Moerdijk gaan nieuwe week in

De cao-acties van medewerkers van Shell in Pernis en Moerdijk gaan voorlopig door. Het overleg tussen de vakbonden en het olie- en gasconcern dat dinsdagmiddag plaatsvindt, brengt daar wat de FNV betreft geen verandering in.

De acties lopen al sinds begin deze maand. Daardoor is de productie van de raffinaderij van Shell in Pernis volgens de bonden tot zo’n 65 procent verlaagd. Personeel in Moerdijk weigert overuren te maken, waardoor een grootscheepse onderhoudsbeurt aan een zogeheten cracker langer zal duren dan eerder gepland. Shell poogde vorige week bij de rechter volledige medewerking aan het onderhoud af te dwingen, maar kreeg nul op het rekest.

De bonden zijn van plan door te gaan met de acties totdat Shell aan hun eisen voor een nieuwe cao tegemoetkomt. Ze willen onder andere een loonsverhoging van 5 procent voor dit jaar en verlaging van de werkdruk.