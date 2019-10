Acties KLM van de baan na akkoord over cao

Nieuwe stakingen bij KLM en daarmee overlast voor reizigers, zijn voorlopig van de baan. De luchtvaartmaatschappij heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden. Of het cao-conflict definitief is beslecht is nog lang niet duidelijk, want lang niet alle betrokken vakbonden zijn tevreden met het eindresultaat van de onderhandelingen.

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over loon, winstuitkering, roosters en minder flexwerkers. Het grondpersoneel krijgt er in vier stappen 8,5 procent salaris bij, waarbij de winstdelingsregeling wordt aangepast. Cabinepersoneel en piloten krijgen 7 procent meer salaris in drie stappen. Zij houden de winstdelingsregeling zoals die al gold. De cao heeft een looptijd van twee jaar en negen maanden en gaat met terugwerkende kracht op 1 juni dit jaar in.

Vakbond CNV gaat het onderhandelingsresultaat voor het grondpersoneel voorleggen aan zijn leden, maar zegt al wel het loonbod „aan de magere kant” te vinden. Qua inhoud noemt de bond de deal „verdedigbaar”. FNV is juist tevreden. Niet alleen over het salaris, maar ook omdat er minder flexwerkers komen en meer mensen in vaste dienst worden genomen.

Cabinevakbonden VNC en FNV zijn nog sceptisch. VNC weet nog niet of het behaalde resultaat aan alle leden wordt voorgelegd. FNV Cabine doet dat wel en presenteert het resultaat als een eindbod van KLM. Die bond is kritisch over het loonbod dat „eigenlijk te laag” is. Werkinhoudelijk is ze wel tevreden over het akkoord. FNV Cabine houdt volgende week informatiesessies.

De afgelopen tijd werd er verschillende keren onderhandeld over de verschillende cao’s, maar dat liep steeds op niets uit. Het grondpersoneel besloot daarop enkele keren het werk een paar uur neer te leggen. De acties leidden tot uitval van vluchten en kostten KLM tientallen miljoenen euro’s. Het cabinepersoneel dacht nog na over echte werkonderbrekingen, maar ging wel al strikter volgens de vorige cao werken.

Vorige week nodigde KLM de bonden opnieuw uit aan de onderhandelingstafel, waarbij VNC als laatste besloot om aan te sluiten. Volgens verschillende bonden was het de laatste kans voor KLM.