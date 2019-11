Acties in drankenindustrie om meer loon

Werknemers in de drankenindustrie zijn donderdag met acties begonnen voor meer loon. In eerste instantie is het werk neergelegd bij drankenproducent Avandis in Zoetermeer. Zes van de zeven productielijnen bij het bedrijf liggen volgens vakbond FNV stil. Acties bij andere drankenproducenten, drankengroothandels, en wijnhandelaren staan volgende week op de rol.

Onlangs verliep een door de FNV gesteld ultimatum, nadat een eindbod van werkgevers door een meerderheid van de bondsleden werd weggestemd. De andere bonden CNV en De Unie bereikten al wel een onderhandelingsresultaat over loon. Daarover vellen hun leden momenteel een oordeel.

De cao Drankindustrie en de Groothandel in Dranken geldt voor circa 5000 medewerkers. Werkgevers bieden een loonsverhoging van 6,5 procent over drie jaar. FNV eist 5 procent per jaar. Ook wil FNV dat het aantal flexcontracten wordt beteugeld. Verder zouden afspraken gemaakt moeten worden over ouderenregelingen.

Een woordvoerder van Avandis was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.