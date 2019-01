Acties in aantocht bij Axxicom op Schiphol

Werknemers van Axxicom Airport Caddy op Schiphol gaan actievoeren, meldt vakbond FNV. Het bedrijf is niet ingegaan op de cao-eisen van de bond. Een ultimatum hierover liep vrijdag af.

Bij de onderneming, die passagiers met een mobiliteitsbeperking helpt zich te verplaatsen op de luchthaven, wil FNV komende tijd werkonderbrekingen en mogelijk stakingen organiseren. Wanneer dat precies gaat gebeuren, wordt op een later tijdstip aangekondigd.

„We proberen al sinds mei vorig jaar afspraken te maken over onderhandelingen, maar stuiten op een muur van totale onwil. Axxicom houdt zich niet aan zijn woord, dus hoog tijd voor confrontatie”, zegt FNV-bestuurder Egon Groen.

Het gaat om afspraken over de arbeidsvoorwaarden van ruim 250 vaste medewerkers en 550 uitzendkrachten en stagiairs. Het personeel eist onder meer loonsverhoging. Daarnaast willen de medewerkers afspraken over de verlaging van de werkdruk terugzien in de cao. Ook stagemisbruik zou moeten worden uitgebannen. Axxicom wilde geen commentaar geven.