Acties FNV-leden bij technische groothandels gaan door

Leden van vakbond FNV voeren nog altijd acties bij technische groothandels in het land in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. Op donderdag staat onder meer een manifestatie in Alphen aan den Rijn gepland. Ook in Tilburg komen stakende FNV-leden bijeen. In de sector wordt al twee weken in wisselende samenstellingen gestaakt bij verschillende groothandels.

FNV eist onder meer 5 procent loon erbij in 2019 en 5 procent loonsverhoging dit jaar. Ook willen ze af van de verslechteringen die de werkgevers willen doorvoeren, zoals het afschaffen van de ouderdomsdagen en de onregelmatigheidstoeslag. Bij de toeleveranciers van alles op technisch gebied in de industrie en bouw werken 30.000 tot 40.000 mensen.

De koepel van werkgevers WTG voert ondertussen informele gesprekken met vakbonden CNV, De Unie en het AVV, onder meer over aanpassingen aan de werktijden. Op 27 januari wordt verder overlegd. Dan wordt ook gesproken over de looptijd, loonstijgingen en andere belangrijke thema’s voor de komende jaren.