Acties Brazilië remmen omzetgroei Unilever

Was- en levensmiddelenconcern Unilever kende in het tweede kwartaal van het jaar een onderliggende omzetgroei van 1,9 procent. Die prestatie was duidelijk minder dan de eigen doelstelling van 3 tot 5 procent omzetgroei per jaar. Vooral stakingen in Brazilië hadden een negatief effect op de opbrengsten.

Het tweede kwartaal werd afgesloten met een omzet van 13,7 miljard euro. Exclusief de margarinetak, die het onlangs verkocht aan investeerder KKR was sprake van 13 miljard euro omzet. Unilever had eerder al gewaarschuwd voor een negatief effect van de acties van vrachtwagenchauffeurs in het Zuid-Amerikaanse land. Evenwel rekenden kenners in doorsnee op een iets stevigere groei. Topman Paul Polman sprak van solide prestaties ondanks de acties.

Bij de divisie persoonlijke verzorging, met merken als Rexona, Dove en Sunsilk, zette Unilever een omzet in de boeken van 5,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 1,6 procent op jaarbasis. Bij Home Care, waartoe was- en schoonmaakmiddelen Persil en Cif toe behoren, dikte de omzet met 2,2 procent aan tot 2,4 miljard. Bij Food & Refreshments, waar onder meer de ijsverkopen onder worden geschaard, was sprake van een groei met 1,3 procent tot 6,1 miljard euro.

Na de eerste zes maanden van het jaar resteerde er onder de streep een winst van 3,2 miljard euro. Dat betekende een daling van 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Exclusief wisselkoerseffecten viel de winst ruim 8 procent hoger uit.

Voor het hele jaar houdt Unilever vast aan zijn verwachtingen. Behalve een omzetgroei van 3 tot 5 procent rekent het bedrijf op een verbetering van de operationele marge en een verbeterde kasstroom. Ook hield het concern vast aan zijn doelstellingen voor 2020.