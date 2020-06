Acties bij Tata Steel ‘onvermijdelijk’ na verwerpen eisen FNV

Tata Steel Nederland heeft de eisen uit het ultimatum van vakbond FNV verworpen. Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis lijken acties en mogelijk stakingen bij het staalconcern nu „onvermijdelijk”. Een laatste gesprek met de directie op dinsdag kwam neer op een „herhaling van zetten”, aldus de vakbondsman.

Voor donderdag heeft FNV een vergadering belegd voor de 4000 Tata-werknemers die lid zijn van de bond. Dan zal formeel worden besloten of en wat voor soort acties er komende tijd zullen volgen. In verband met de coronacrisis vindt de bijeenkomst plaats op een groot parkeerterrein en de medewerkers kunnen de vergadering in hun eigen auto bijwonen.

Op het hoogovencomplex in IJmuiden is het al enige tijd onrustig. Volgens FNV waren er dinsdag weer enkele werkonderbrekingen. Het personeel van de staalfabrikant is nog altijd boos over het recente vertrek van de Nederlandse directievoorzitter Theo Henrar, die zonder opgaaf van reden weg moest. Berghuis wil hierover tekst en uitleg en wil dat de vakbond geraadpleegd wordt bij de benoeming van nieuwe directieleden.

Ook zijn de medewerkers het niet eens met de reorganisatieplannen bij het bedrijf, waardoor in IJmuiden ongeveer duizend banen verloren dreigen te gaan. FNV eist onder meer dat Tata Steel zich houdt aan een werkgelegenheidspact dat eerder werd afgesloten, om te voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen. De bond wil ook dat de garanties voor de werkgelegenheid met vijf jaar worden verlengd. De reorganisatieplannen zouden wat FNV betreft helemaal moeten worden geschrapt.