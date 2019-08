Acties beveiligers Schiphol zondag van de baan

Aangekondigde acties van beveiligers op Schiphol zondag zijn van de baan. Dat meldt vakcentrale FNV zaterdagavond.

De bond wilde zondag actievoeren als Schiphol niet zou voldoen aan de eisen voor de aanbesteding van nieuwe beveiligerscontracten. Maar volgens de bond zijn de partijen weer in gesprek over een uitweg uit de ontstane situatie. Maandag komen de partijen met meer informatie daarover, zo zegt FNV te verwachten.

Tot nu toe wilde FNV dat Schiphol bij de aanbesteding eist dat bedrijven zich aan de cao Particulieren Beveiliging houden. De bond vreest namelijk dat de minder goede cao Evenementenbeveiliging wordt gevolgd na de aanbesteding. Schiphol had tot nu toe het standpunt dat het die eis niet mag stellen volgens Europese aanbestedingsregels.

Wat er is veranderd in die standpunten en waardoor die zijn veranderd, zegt FNV niet. Schiphol is zaterdagavond vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.