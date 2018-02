Actieplan voor betere aanbestedingen

Ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten hebben een gezamenlijk plan gemaakt om aanbestedingen voortaan beter en transparanter te laten verlopen. Dat moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat inkopers van de overheid geen onredelijke eisen stellen aan bedrijven. Ook gaan de partijen aan de slag met voorstellen om het onnodig samenvoegen van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat mkb-bedrijven meer kansen hebben op deze opdrachten.

Nederlandse gemeenten spenderen nu gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. Hier is in totaal jaarlijks zo’n 73 miljard euro aan overheidsgeld mee gemoeid.

Als aanbestedingen soepeler en beter verlopen profiteren zowel de overheden als de ondernemers daarvan, is de gedachte achter de actieagenda Beter Aanbesteden die vrijdag wordt overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Ook zou belastinggeld zo effectiever worden besteed.

Onder meer ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben eraan meegewerkt. In teams is gekeken waar bij aanbestedingsprocessen nu de grootste ergernissen en knelpunten zitten. Met dit puntenplan zijn alle partijen er overigens nog niet. Komende maanden gaan de betrokkenen samen verder met de uitwerking en oplossing van alle actiepunten.