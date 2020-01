Actiegroepen: Einde Lelystad Airport in zicht

Actiegroepen tegen de opening van Lelystad Airport zijn blij met het advies dat de commissie-Remkes dinsdag heeft gegeven over de stikstofuitstoot van de luchtvaart. Volgens de actiegroepen „kan het niet anders of dit is het einde van luchtkasteel Lelystad Airport”.

Volgens de commissie moet de stikstofuitstoot rond Lelystad opnieuw worden berekend. Nu is de uitstoot waarschijnlijk te laag ingeschat. Zo is bijvoorbeeld de uitstoot die wordt veroorzaakt door af- en aanrijdend verkeer naar het vliegveld niet meegerekend. „Lelystad wordt natuurlijk een magneet voor autoverkeer, met 45.000 vakantievluchten per jaar”, zegt Leon Adegeest. Deze ingenieur dwong het ministerie van Infrastructuur al eerder tot nieuwe berekeningen, nadat hij fouten had ontdekt.

De Edese wethouder Leon Meijer vindt dat Remkes een nieuw argument heeft aangedragen waarom „dat hele vliegveld een slecht idee is”. „Je rommelt een vliegveld er niet effe doorheen”, twittert hij. „Duidelijke taal van Remkes. Terug naar de tekentafel”, menen andere bestuurders.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur hoopt dat Lelystad Airport zo snel mogelijk opengaat. De luchtverkeersleiding is al aan het oefenen op het vliegveld, dat tot nu toe wordt gebruikt voor klein zakelijk vliegverkeer en hobbyvluchten.