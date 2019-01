Actiedag beter pensioenakkoord op 18 maart

De vakbonden FNV, CNV en VCP organiseren op maandag 18 maart een landelijke actiedag voor een beter pensioenakkoord. Ze willen op die manier hun eisen kracht bijzetten voor het bevriezen van de AOW-leeftijd, indexatie van de pensioenen en het verruimen van de pensioenmogelijkheden voor zelfstandigen en flexwerkers.

Eind november liepen de onderhandelingen over pensioenen vast. De hoogte van de AOW-leeftijd was een van de grootste struikelblokken. „De onderhandelingen zijn niet voor niets vastgelopen. Zolang het kabinet niet over de brug komt met harde toezeggingen en structureel geld, zullen wij steeds harder actievoeren”, zegt onderhandelaar Tuur Elzinga van FNV.

De actiedag richt zich op verschillende sectoren en bedrijven in het hele land. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De mobilisatie komt de komende weken op gang, met honderden bijeenkomsten bij bedrijven en in vakbondshuizen, waaronder een landelijke actievoorbereidingsbijeenkomst in Utrecht van vakbonden FNV en VCP op zaterdag 2 februari.