Actie tegen niet-betaalde lonen kledingindustrie

De Schone Kleren Campagne voert deze week actie tegen de niet-betaalde lonen en ontslagen in de kledingindustrie. Onder het motto ‘Pay Your Workers!’ gaat de groep onder meer woensdag in Amsterdam demonstreren op een nog onbekende locatie. De Schone Kleren Campagne zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in landen als Bangladesh, Cambodja en Indonesië.

Volgens de actiegroep zijn miljoenen arbeiders in de wereldwijde kledingindustrie door de coronacrisis hun baan kwijtgeraakt of hebben ze slechts een deel van hun loon gekregen. Volgens eigen onderzoek hebben kledingarbeiders in de eerste drie maanden van de pandemie 3,8 miljard euro aan onbetaalde lonen en vergoedingen misgelopen.

De Schone Kleren Campagne wijst met een beschuldigende vinger naar westerse kledingmerken als H&M, Primark en Nike, en vindt dat zij nu hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. „Wij willen de druk verhogen op kledingmerken om publiekelijk te verklaren dat zij deze arbeidsters, het merendeel is vrouw, niet in de kou laten staan”, zegt een woordvoerster van de organisatie. De Schone Kleren Campagne zegt op tientallen locaties wereldwijd actie te gaan voeren.