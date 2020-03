Actie milieuclub MOB leidt tot onrust onder boeren

Onder boeren is onrust ontstaan doordat milieuactiegroep MOB gegevens van ondernemers die onder de oude stikstofwetgeving (PAS) een zogeten melding deden, openbaar wil maken.

MOB is daarvoor een juridische procedure gestart. Donderdag diende in Groningen een regiezitting. Volgens boerenorganisatie LTO Noord is de privacy van 3000 boeren in het geding. Bestuurslid Trienke Elshof: „Het openbaar maken van locatie en naamgegevens schendt de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en zijn gezin.”

Onder het PAS waren activiteiten met een geringe stikstofuitstoot niet vergunningplichtig. De boer moest dan een melding doen. Nadat de Raad van State het PAS in 2019 buiten werking had gesteld, zegde minister Schouten (Landbouw) toe dat de meldingen alsnog worden gelegaliseerd.

MOB probeert in Overijssel ook af te dwingen dat boeren een vergunning moeten aanvragen om koeien in de wei te laten lopen.