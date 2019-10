Actie cateraar KLM gaat door na concessie FNV

De staking van cateringmedewerkers van KLM Catering Services (KCS) op Schiphol komende donderdag gaat door. Het bedrijf heeft een kort geding daarover ingetrokken na concessies van vakbond FNV over bevoorrading van langeafstandsvluchten.

Intercontinentale vluchten kunnen niet doorgaan zonder maaltijden aan boord. De vrees was dat duizenden overstappende reizigers op Schiphol zouden stranden omdat hun intercontinentale vlucht niet weg mag. Volgens FNV zijn er nu afspraken gemaakt „om werkzaamheden te verrichten in verband met veiligheidsrisico’s bij intercontinentale vluchten”.

De staking kan daardoor doorgaan. FNV heeft ook acties aangekondigd voor de twee donderdagen daarna.

Veel bedrijfslunches en maaltijden in ziekenhuizen, universiteiten en vliegtuigen op korte vluchten dreigen daardoor niet te worden geserveerd. Volgens de bond zullen er honderden mensen meedoen aan de actie.

De staking deze week betreft een 24-uursstaking in de regio Amsterdam bij KCS en andere bedrijven. Volgende week leggen cateringmedewerkers in Rotterdam een etmaal het werk neer en een week daarna personeel in de sector in Utrecht.

Eerder sloten twee andere vakbonden, CNV en De Unie, wel een akkoord met de werkgevers. Volgens FNV betekent dat akkoord echter dat de 20.000 cateringmedewerkers er in koopkracht op achteruitgaan.