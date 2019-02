’ACM wil sociale dumping zzp’er voorkomen’

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of ze kwetsbare zzp’ers zoals pakjesbezorgers, schoonmakers en taxichauffeurs kan helpen bij het maken van collectieve tariefafspraken met opdrachtgevers. Dat zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep in een interview met Het Financieele Dagblad.

„We bekijken of we binnen de wettelijke regels een uitzondering kunnen maken voor deze groep om sociale dumping te voorkomen”, aldus de toezichtbaas in de krant. Hij denkt dat freelancers in bepaalde gevallen toch gezamenlijk afspraken zouden kunnen maken.

„We houden natuurlijk contact met het ministerie van Sociale Zaken en dat van Economische Zaken”, benadrukt Snoep. Normaal zijn zzp’ers, net als alle ondernemers, gehouden aan concurrentieregels die voorschrijven dat zij niet zomaar gezamenlijk mogen optrekken. Opdrachtgevers mogen op hun beurt ook geen prijsafspraken maken om de tarieven laag te houden.