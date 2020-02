ACM wil opheldering KPN over glasvezel

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil opheldering van KPN over vermeende pogingen om concurrenten in de glasvezelaanleg te dwarsbomen. De ACM doet dat naar aanleiding van berichtgeving door Trouw. KPN ontkent concurrentiebederf.

Trouw schrijft op basis van een interne marktanalyse van KPN, die in handen is van de krant, dat het bedrijf bewust de mededinging frustreert. Zo zou KPN met „scherpe tegenacties” proberen om de aanleg van glasvezel door concurrenten te verhinderen.

De ACM signaleerde hetzelfde al eerder, en vindt dat KPN ervoor zorgt dat glasvezelaanbieders te weinig marktaandeel verwerven om uit de kosten te komen. KPN heeft dat altijd ontkend. In de interne marktanalyse wordt echter geopperd dat het bedrijf concurrenten met „agressieve tegenacties” kan dwarsbomen, zodat zij hun minimum marktaandeel niet behalen.

Volgens een KPN-woordvoerder is het juist beleid van de telecomreus om samen te werken met andere partijen. „De interne marktanalyse waar Trouw naar verwijst, gaat niet over de uitrol van glasvezel”, reageert de KPN-woordvoerder dinsdag. „Dat wordt door de afdeling KPN Netwerk NL gedaan. De presentatie waarover de krant beschikt, is van de afdeling consumentenmarkt, die de verkoop en marketing verzorgt. Daarin worden suggesties gedaan voor commerciële acties binnen bestaande netwerken. De concurrentie in die markt is hevig en KPN heeft het recht haar positie te verdedigen.”

Een woordvoerder van de ACM wil zich niet uitlaten over de reactie van KPN. Later deze week zijn er gesprekken zijn tussen de ACM en het telecombedrijf.

Trouw wist de hand te leggen op de interne marktanalyse doordat een KPN-monteur zijn laptop vergat bij een klant. Die speelde de laptop door naar de krant.