ACM wil met Thuisbezorgd praten over plannen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil een gesprek met Thuisbezorgd.nl over de plannen van de maaltijdbestelsite voor een nieuw verdienmodel. De grootste website voor het bestellen van eten in Nederland overweegt om aangesloten restaurants te laten betalen voor een betere positie in de zoekresultaten.

„We lezen dat Thuisbezorgd goede posities in de ranking aan restaurants wil verkopen. We willen even met ze praten over wat precies de bedoeling is”, zegt een woordvoerder van de toezichthouder. De ACM moet als mededingingswaakhond in de gaten houden of bedrijven niet te veel macht krijgen. Dat zou er namelijk toe kunnen leiden dat consumentenbelangen worden geschaad, bijvoorbeeld door oplopende prijzen.

Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, krijgt al langer kritiek over de hoogte van de commissie die restaurants moeten betalen.