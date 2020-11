ACM: webwinkels moeten klant beter informeren over levertijden

Webwinkels moeten klanten beter informeren over hun levertijden. Die moeten actueel zijn met het oog op de feestdagen en de extra drukte door corona, vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder heeft de afgelopen maanden veel klachten gehad van consumenten en noemt het de verantwoordelijkheid van webwinkels om de verwachtingen van klanten waar te maken.

Zo kreeg de ACM meldingen dat aankopen niet of te laat werden geleverd. De toezichthouder kreeg ook klachten over aankopen die niet of laat werden terugbetaald. Winkels moeten consumenten binnen twee weken terugbetalen als de klant gebruik maakt van zijn bedenktijd van veertien dagen. Verder zou de klantenservice van webwinkels slecht bereikbaar zijn.

Volgens de ACM heeft een aantal winkels inmiddels de informatie over voorraad en levertijden op hun website aangepast en het aantal mensen op de klantenservice uitgebreid.