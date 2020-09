ACM waarschuwt huurbemiddelaars voor rekenen van ‘extra diensten’

Huurbemiddelaars mogen extra diensten alleen aanbieden als losse keuze. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De marktwaakhond wil huurders beschermen tegen verboden bemiddelingskosten.

De ACM merkt op dat steeds meer huurbemiddelaars extra diensten aanbieden aan huurders als onderdeel van het bemiddelingsproces. Het lijkt daarbij of de huurder verplicht is om die diensten af te nemen om in aanmerking te komen om de woning te kunnen huren.

Het gaat om diensten zoals het regelen van een vergunning of een aansluiting voor gas, water en licht. Volgens de ACM mag de huurbemiddelaar dit soort aanvullende diensten wel aanbieden. De huurder moet echter zelf kunnen beslissen of daar gebruik van wordt gemaakt. Als de „extra diensten” wel verplicht worden door de bemiddelaar, zijn het bemiddelingskosten, en dus verboden.

De ACM tikt al jaren malafide huurbemiddelaars op de vingers voor het rekenen van verboden bemiddelingskosten aan huurders. De consumentenwaakhond kan fikse boetes opleggen tot 900.000 euro per overtreding.