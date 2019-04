ACM: vervolgonderzoek overname Iddink

Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat extra onderzoek doen naar de geplande overname van de educatieve dienstverlener Iddink door mediabedrijf Sanoma. Sanoma kondigde de deal in december aan. De combinatie biedt volgens de bedrijven mogelijkheden om het digitale lesmateriaal van uitgevers beter te laten aansluiten op de elektronische leeromgeving van de school.

ACM wil onderzoeken of andere aanbieders van digitaal lesmateriaal door de overname minder goede kansen krijgen. Ook wil de mededingingsautoriteit nagaan of andere uitgevers toegang tot data krijgen waarover Magister en Malmberg na de overname beschikken.

Sanoma Learning is eigenaar van uitgeverij Malmberg. Iddink is onder andere eigenaar van schooladministratiesysteem Magister. ACM heeft al vastgesteld dat meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs gebruikmaakt van Magister. Scholen wisselen niet snel van administratiesysteem.

Sanoma verwacht dat de overname door zal gaan en rekent op afronding aan het einde van het derde kwartaal.