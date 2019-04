ACM verlaagt boete voor failliet Robin Energie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete voor het failliete Robin Energie verlaagd in verband met het recente bankroet van de Veenendaalse energieleverancier. De toezichthouder zegt de geldstraf daarnaast alleen nog maar te zullen innen als dat niet ten koste gaat van andere schuldeisers zoals consumenten.

Het gaat om een nog niet betaalde boete van 250.000 euro. Die is teruggebracht tot 75.000 euro. Robin Energie kreeg de straf vorig jaar voor het te laat sturen van eindafrekeningen aan consumenten die naar een andere energieleverancier overstapten.

Dat laatste moet eigenlijk binnen zes weken gebeuren, zodat consumenten weten wat hun energiekosten zijn en vergelijkingen kunnen maken. Maar Robin Energie verstuurde in 2017 ongeveer vier op de vijf eindafrekeningen te laat, in 37 procent van de gevallen zelfs pas na twaalf weken.

Robin Energie ging in februari op de fles. Eneco-dochter WoonEnergie nam later alle circa 25.000 klanten van het bedrijf over. Volgens de ACM konden de klanten vervolgens kiezen of ze bij WoonEnergie wilden blijven of ervoor kiezen om kosteloos over te stappen naar een andere energieleverancier.