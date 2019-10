ACM verduidelijkt regels voor delen 5G-masten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat duidelijk maken wat wel en niet mag bij het gedeeltelijk samen opzetten van een 5G-netwerk. Daar hebben verschillende telecomproviders interesse in, omdat de uitrol van de nieuwste generatie mobiele netwerken veel geld kost. De ACM wil door nu duidelijkheid te scheppen, mogelijk maken dat 5G snel overal in Nederland beschikbaar komt.

Nederlandse providers willen onder andere gezamenlijk het netwerk opbouwen in dunbevolkte gebieden, waar het anders moeilijk is om de investeringen terug te verdienen. Ook willen ze weten of ze een deel van het spectrum dat ze mogelijk verwerven bij de frequentieveiling voor 5G kunnen verhuren, of juist extra frequenties kunnen huren van een branchegenoot.

Ten slotte wil de ACM ook ingaan op de situatie voor providers die hun eigen 2G of 3G-netwerk uitzetten, maar ruimte daarvoor willen huren bij branchegenoten. Dit is van belang voor bezitters van oudere telefoons.

ACM wil de leidraden in februari publiceren. Later volgend jaar worden de 5G-frequenties geveild.