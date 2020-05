ACM tikt webwinkel op de vingers om onjuiste informatie levertijd

Webwinkel Grandado.com is door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op de vingers getikt omdat het bedrijf verkeerde informatie gaf. In de praktijk duurde de levering van producten die bij de site waren besteld veel langer dan beloofd. Grandado.com heeft inmiddels zijn informatievoorziening verbeterd.

Grandado.com verkoopt elektronica, gadgets en gereedschap rechtstreeks uit China. Daardoor kan het lang duren voor het product bij de consument in huis is. Het bedrijf vermeldt nu dat het maximaal vijf tot zes weken duurt om de bestelde artikelen bij de klant te krijgen. Eerder stond op de website dat de gemiddelde levertijd twee tot drie weken bedraagt. Daarnaast informeert de webwinkel consumenten nu ook over de extra lange levertijden in verband met de coronacrisis.

„Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die een website geeft, zoals over de levertijd”, aldus directeur Edwin van Houten van de consumentendivisie bij de ACM. „Wij treden op tegen bedrijven die consumenten niet juist informeren. Wij vinden het belangrijk dat consumenten juist ook in deze tijd met vertrouwen online kunnen kopen.”

Als een webwinkel de bestelling niet binnen de afgesproken termijn kan leveren, moet hij de consument daarvan op de hoogte stellen, benadrukt de ACM. De consument mag de aankoop in dat geval ontbinden en heeft er dan recht op dat het bedrijf het geld direct terugbetaalt.