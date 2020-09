De Autoriteit Consument & Markt (ACM) tikt warmteleverancier DeeneD op de vingers. De leverancier rekende periodieke aansluitkosten bij klanten, maar dat mag niet. De ACM heeft dat bepaald in een bindende aanwijzing.

Door dit besluit is duidelijk geworden wat DeeneD wel en niet in rekening mag brengen bij klanten. Het besluit geldt voor alle warmteleveranciers, meldt de toezichthouder. Consumenten kunnen het onterecht betaalde bedrag rechtstreeks of via een civiele rechter terugvorderen.

DeeneD heeft vier weken de tijd gekregen om te stoppen met de praktijken en afnemers op de hoogte te stellen. Die termijn is inmiddels verlopen. De ACM kijkt of er vervolgstappen nodig zijn.

De toezichthouder startte het onderzoek naar DeeneD naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Stichting Betaalbaar Duurzaam Velsen naar DeeneD en woningcorporatie Woningbedrijf Velsen voor het overtreden van de Warmtewet en regels voor consumenten.

De ACM houdt toezicht op de Warmtewet en de uitvoering daarvan. Als een warmteleverancier zich niet aan de regels houdt, kan de toezichthouder ingrijpen. De in deze zaak betrokken partijen kunnen nog bezwaar maken tegen het besluit.