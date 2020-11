ACM tikt Stay Healthy Products op vingers om ‘gratis’ producten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Stay Healthy Products op de vingers getikt vanwege zogenaamd gratis producten waar consumenten achteraf voor moesten betalen. De online aanbieder van voedingssupplementen en verzorgingsproducten is inmiddels gestopt met de volgens de ACM misleidende online advertenties.

In de advertenties werden producten als „gratis”, „proef” of „probeer” aangeprezen. Consumenten kregen ineens een rekening van bijna 60 euro als bleek dat ze de producten niet tijdig en op eigen kosten hadden teruggestuurd.

Behalve het stoppen met de advertenties, heeft het bedrijf ook toegezegd dat consumenten die de producten hebben ontvangen niet hoeven te betalen en het product mogen houden.

Gratis moet ook echt gratis zijn, vindt de toezichthouder. „Vaak staat alleen in de kleine lettertjes dat je het product binnen 14 dagen na ontvangst moet terugsturen om niet aan de koop vast te zitten. Ook zitten consumenten regelmatig ongewild vast aan vervolgzendingen en is alleen de eerste zending „gratis”. Dat mag niet”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

Consumenten zitten pas vast aan een koop als ze expliciet ’ja’ hebben gezegd en weten wat een product kost. Veel consumenten voelen zich volgens de toezichthouder onder druk gezet door de incasso’s die bedrijven sturen.

In 2019 vroeg de ACM aan de Letse toezichthouder om in een gelijksoortige zaak op te treden tegen het bedrijf Aliaz Cooperation, dat ook consumenten in Nederland misleidde met „gratis producten”. Onlangs beboette de toezichthouder uit Letland dat bedrijf met 90.000 euro.