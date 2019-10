ACM tikt KPN op vingers over spambellers

KPN moet anders omgaan met ongewenste anonieme oproepen via zijn netwerk. Het telecombedrijf is daarover door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op de vingers getikt, en zegt daarop zijn beleid te hebben aangepast.

De toezichthouder kwam in actie na een klacht van Robin Mobile. Die telecomaanbieder zei dat zijn klanten last hadden van ongevraagde anonieme telefoontjes via het netwerk van KPN.

KPN weigerde openheid te geven over wie er belde, wat het bij verzoeken over zulke telefoontjes wel verplicht is. In plaats daarvan gaf KPN het telefoonnummer van de klagers juist zonder toestemming aan de beller. Toen KPN er tijdens zijn onderzoek naar de klacht achter kwam dat er een callcenter achter de belletjes zat, liet de provider het vervolgens bij een verwijzing naar het bel-me-nietregister.

De ACM vindt dat KPN verplicht is grondig te kijken naar spamtelefoontjes door zijn klanten en terughoudender te zijn met het verstrekken van gegevens over de klager. Ook is doorverwijzen naar het bel-me-nietregister onvoldoende. KPN beweert in een reactie dat het net zo handelde als andere providers.