ACM stopt onderzoek naar kartel bunkersector

Bedrijven in de bunkersector in Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn langs het randje gegaan door te overleggen over de wenselijkheid van prijsafspraken. Uiteindelijk heeft dat overleg evenwel niet tot een kartel geleid. Daarom staakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar onderzoek naar mogelijk verboden afspraken in de branche.

In de bunkersector wordt gasolie en stookolie geproduceerd, verwerkt, verhandeld, opgeslagen en vervoerd. Hier gaan grote bedragen in om. In de betreffende havens zijn tientallen bedrijven actief als producent, in de opslag of als leverancier. Rotterdam is de op twee na grootste bunkerhaven ter wereld.

De toezichthouder kreeg vorig jaar nog signalen via politie en justitie dat er mogelijk zaken mis waren in bunkersector. De ACM legde vervolgens meerdere bedrijfsbezoeken af en voerde gesprekken in de sector. Zo is uitvoerig gepraat met brancheorganisatie NOVE. Daarbij is duidelijk gemaakt dat het genoemde overleg in de sector echt op het randje was. Gezonde concurrentie binnen de havens geeft Nederlandse bedrijven ook buiten Nederland meer concurrentiekracht, aldus de toezichthouder.