ACM stelt eisen aan overname Iddink

De Autoriteit Consument & Markt is onder voorwaarden akkoord met de overname van educatieve dienstverlener Iddink door mediabedrijf Sanoma. De aanvullende eisen moeten er voor zorgen dat innovatie wordt gestimuleerd, maar ook dat er een gelijk speelveld voor uitgevers blijft bestaan.

Sanoma Learning is eigenaar van uitgeverij Malmberg. Iddink is onder andere eigenaar van schooladministratiesysteem Magister. De ACM stelde eerder al vast dat meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs gebruikmaakt van Magister. Scholen wisselen ook niet snel van administratiesysteem.

De ACM eist na vervolgonderzoek dat andere uitgevers toegang houden tot data krijgen waarover Magister en Malmberg na de overname beschikken. Ook moet Sanoma Learning zorgen dat er geen commercieel gevoelige informatie van concurrerende uitgevers via Iddink bij Malmberg terechtkomt. Andere uitgevers behouden daardoor volgens de ACM de prikkel om te blijven innoveren.