ACM: smeer zzp’er geen zakelijke energie aan

Energiebedrijven moeten ophouden zzp’ers te verleiden zakelijke energiecontracten af te sluiten op het adres waar ze wonen. Veel zelfstandigen worden telefonisch benaderd met aanbiedingen, maar volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn ze vaak juist duurder uit in plaats van voordeliger.

In de zakelijke contracten is onder meer een veel hogere opzegvergoeding vastgelegd. Dat zijn de kosten voor het voortijdig opzeggen van een energiecontract.

De ACM roept alle energiemaatschappijen in een brief op de gewone, voor consumenten geldende opzegvergoedingen te hanteren voor zzp’ers, omdat ze meestal vooral als consument energie gebruiken aan huis. Als ze dat niet doen, kunnen ze een boete of dwangsom opgelegd krijgen.

De ACM zegt veel meldingen over de praktijken van energiemaatschappijen te krijgen. Energieleverancier Total heeft na gesprekken met de toezichthouder besloten de contracten van zzp’ers met zakelijke stroom aan te passen. Ook worden zzp’ers door Total gecompenseerd als ze door zakelijke contracten op kosten zijn gejaagd.