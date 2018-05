ACM: Schiphol niet in de fout met tarieven

Schiphol is niet in de fout gegaan bij het vaststellen van de tarieven en voorwaarden die sinds april gelden voor gebruikers van de luchthaven. Dat oordeelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van klachten die easyJet in november heeft ingediend. De Britse prijsvechter vond bepaalde prijsverhogingen voor activiteiten op de luchthaven oneerlijk.

De budgetmaatschappij stelde in de klacht onder meer dat Schiphol onvoldoende met luchtvaartmaatschappijen heeft overlegd over de nieuwe tarieven. Zo’n officiële consultatieprocedure is wel verplicht voordat een vliegveld zijn prijzen mag wijzigen. De ACM komt na bestudering van de procedure tot de conclusie dat easyJet en andere luchtvaartbedrijven wel degelijk afdoende bij de arm werden genomen over het nieuwe prijsbeleid.

EasyJet klaagde ook over discriminatie door Schiphol. Daaraan zou de luchthaven zich schuldig hebben gemaakt door extra beveiligingskosten in rekening te brengen, maar die voornamelijk te besteden aan vertrekhallen waar KLM of haar samenwerkingspartners actief zijn. De ACM vond daar geen bewijs voor.