ACM: ook postbedrijf Sandd voldoet aan regels

Het is postbedrijven gelukt om aan nieuwe regels te voldoen die misstanden in de sector moeten tegengaan. Ook Sandd voldoet nu aan de norm om met minimaal 80 procent van zijn postbezorgers een arbeidsovereenkomst te hebben afgesloten. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Vakbond FNV reageert verrast.

De postbedrijven hadden tot 1 januari dit jaar de tijd om aan de wet te voldoen. Vooral postbedrijf Sandd heeft volgens de toezichthouder grote inspanningen verricht dit te halen. Daardoor is handhaving nu niet nodig.

De FNV is er evenwel niet gerust op. „We weten totaal niet hoe ACM de 80 procent heeft vastgesteld”, zegt vakbondsbestuurder Ger Deleij. „De FNV heeft geen enkele uitleg ontvangen over dit besluit. Bovendien heeft Sandd contracten afgesloten voor zeven maanden. Wat gebeurt er daarna? Het is cruciaal dat ACM de vinger aan de pols houdt.”

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat is positief over de conclusies van de toezichthouder. „Postbezorgers werken vaak relatief voor lagere lonen. Een prioriteit van dit kabinet is voldoende bescherming bieden aan deze groepen.” Keijzer wil tevens gaan regelen dat mensen met een arbeidsbeperking die werken via een zogenoemde banenafspraak of quotumregeling ook kunnen tellen voor de door haar opgelegde 80-procentnorm.