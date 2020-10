De Autoriteit Consument & Markt (ACM) neemt maatregelen tegen modewebwinkel We Love Musthaves. Het bedrijf moet de website aanpassen en consumenten terugbetalen als daar reden toe is. Als het bedrijf geen gehoor geeft aan de oproep, dan moet het dwangsommen betalen die kunnen oplopen tot 20.000 euro.

De ACM kreeg in 2019 al klachten van consumenten over het bedrijf en sprak het daarop aan. Begin dit jaar volgden nieuwe klachten. Daarop besloot de ACM over te gaan tot de zogenoemde last onder dwangsom, omdat het bedrijf weer de fout in ging.

De klachten gaan over niet of niet tijdige levering, het uitblijven van of niet op tijd ontvangen van terugbetalingen als de consument binnen de bedenktijd van een aankoop afziet. Ook was het bedrijf slecht bereikbaar voor vragen en klachten.

De ACM wil dat het bedrijf aan al deze klachten gehoor geeft. Dan gaat om duidelijke informatie over levertermijnen en deze ook nakomen. Consumenten moeten binnen 14 dagen geld terugkrijgen, ook bij producten in de uitverkoop of die met korting zijn gekocht. Consumenten mogen niet zomaar een tegoedbon krijgen, alleen als ze daar ook mee betaald hebben. Het bedrijf moet verder alle contactmogelijkheden die op de site staan aangegeven handhaven.

We Love Musthaves heeft tot uiterlijk vrijdag de tijd om de aanpassingen door te voeren. Doet het bedrijf dat niet, dan moet het 2000 euro per week betalen, met een maximum van 20.000 euro.