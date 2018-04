ACM leverde maatschappij 1 miljard euro op

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft naar eigen zeggen de maatschappij vorig jaar ruim 1 miljard euro opgeleverd. Dat bedrag werd binnengehaald via boetes en toezeggingen, maar ook door ingrepen op gebied van concurrentie en prijs in bepaalde sectoren zoals telecom, post en energie.

De ACM legde afgelopen jaar onder meer een miljoenenboete op aan de NS vanwege machtsmisbruik bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg. Verder moest automaker Volkswagen boeten voor misstanden met diesels. Niet in alle gevallen waren boetes noodzakelijk om naleving van regels te bereiken.

Ook werden maximumtarieven afgesproken bij telefoonaanbieders en werden opbrengsten voor gastransporteurs aan een maximum gebonden. Verder werd de concurrentie op de postmarkt verbeterd en waarschuwde de ACM consumenten voor impulsaankopen via sociale media. Ook internationale samenwerkingen zorgden voor verbeteringen.

De 1 miljard euro bestaat voor 290 miljoen euro uit werkzaamheden die in 2017 zijn afgerond. Circa 740 miljoen euro werd bespaard door maatregelen die in voorgaande jaren zijn genomen, waarvan de impact in 2017 voortduurde.

Voor de komende jaren staat de digitale economie hoog op de agenda van de toezichthouder. Digitalisering biedt volgens de ACM grote voordelen en kansen voor consumenten en ondernemingen, maar er kleven ook risico’s aan zoals misbruik van marktmacht. Zo wijst de organisatie naar de software in websites, waarmee ook data kan worden verzameld.

De algoritmes die worden gebruikt om aanbod en prijzen te personaliseren zijn volgens de ACM veelal ondoorzichtig. In sommige gevallen slaat het voordeel dat consumenten hebben bij een op hen specifiek toegespitste advertentie door in een voordeel dat vooral voor producenten geldt. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden zijn mogelijk nieuwe regels en kaders nodig, aldus de toezichthouder. De ACM roept de politiek op om daar over na te denken.